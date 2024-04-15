Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* в реестр экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включен «Русский добровольческий корпус»** (РДК).

В мае 2023-го года театрального режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* задержали по делу об оправдании терроризма. Оно касается написанной Петрийчук* пьесы «Финист Ясный Сокол». Произведение повествует о женщинах, которые виртуально вышли замуж за представителей радикального ислама и приняли решение уехать в Сирию. В 2022-м году пьеса получила государственные премии «Золотая маска».

24 февраля 2022 года Беркович* была арестована на 11 суток за несогласованный митинг. Петрийчук* является автором таких произведений как «Во всем виноват Вайнштейн», «Вторник короткий день», «Пчелы умирают», «ЗАО», «Рисовый отвар», «Розовый шум».

В марте 2023-го года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решении Московского горсуда оставить под арестом режиссера и драматурга.

Русский добровольческий корпус (РДК)** в прошлом году в РФ был признан экстремистской организацией. Оно было сформировано на Украине после начала специальной военной операции. Боевики РДК** брали на себя ответственность за незаконное пересечение границы Брянской и Белгородской областей.

Ранее мы сообщали, что три гражданки РФ оказались в жутких условиях в тюрьме Турции.

*Росфинмониторингом включены в перечень экстремистов и террористов

**организация, признана в РФ террористической