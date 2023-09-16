«Резко стабилизирует ситуацию на Востоке»: выяснилось, как скажется визит лидера КНДР в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию. Среди прочего он посетил два авиационных завода на Дальнем Востоке. Этот визит очень встревожил Коллективный Запад. Доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему США и ЕС так серьезно отнеслись к этому.

Военный эксперт обозначил, что в мире сейчас существуют две противоборствующие стороны. Вокруг России сосредоточились Белоруссия, Иран, Китай и теперь уже КНДР. Этой силе противостоят США, Европа, Япония и Австралия. Последнюю страну можно не учитывать, добавляет Сивков, учитывая, что армия очень слабая, а континент находится в нескольких тыс. км от вероятного театра военных действий.

«Так что только Южная Корея, США и Япония составляют «кулак». Вот почему американцы сейчас очень серьезно встревожены тем, что произошло», — подчеркивает Константин Сивков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, это серьезнейший геополитический сдвиг, который должен резко стабилизировать ситуацию на Востоке. Штатам стало совершенно понятно, что развязывание даже небольшого военного конфликта вокруг Тайваня может означать вхождение в конфликт не только России, но и КНДР.

«Причем КНДР в первую очередь. У корейцев есть ракеты, а на территории Южной Кореи находятся 25 атомных станций. Представляете, что такое на маленьком клочке 25 чернобылей? Радиация в ближайшие два тысячелетия не позволит жить, все прекрасно это понимают», — резюмирует наш собеседник.

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