РФ готова удовлетворить просьбу Израиля выступить посредником в конфликте с «Хезболлой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу Израиля о посредничестве в конфликте с ливанской группировкой «Хезболлах».

По словам представителя Кремля, РФ поддерживает активные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Израиль, Иран и Ливан.

«И конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то, конечно же, Россия будет готова это сделать», — отметил Песков на брифинге.

Израиль уже обратился к России с просьбой участвовать в разработке соглашения о прекращении огня, которое согласуется с участием советников президента США. В то же время, как сообщила заместитель пресс-секретаря армий обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вавия, некоторые бойцы «Хезболлы» начали сдаваться в плен израильским силам.

США подготовили проект плана по прекращению огня, который включает в себя 60-дневное затишье и вывод войск из Южного Ливана. Россия со своей стороны осудила сухопутную операцию Израиля в Ливане и призвала к немедленному прекращению боевых действий, предрекая возможный рост числа жертв из-за масштабного характера конфликта.

Ранее сообщалось, что «Хезболлах» назначила новым лидером Наима Касема.