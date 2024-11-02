РФ и Норвегия согласовали условия рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях

Россия и Норвегия утвердили квоты на вылов рыбы на 2025 год, как следует из сообщения Росрыболовства.

Россия и Норвегия договорились о допустимых объемах улова трески, пикши и других водных биоресурсов на 2025 год. Квота на вылов трески зафиксирована на минимальном уровне за последние 33 года. Об этом также сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на данные иностранного информационного агентства Bloomberg.

В ходе обсуждений обе стороны рассмотрели вопросы рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях, а также меры по контролю за выполнением квот. По итогам сессии был подписан протокол, однако данные по квотам ведомство не раскрывает.

Согласно соглашениям, квота на вылов пикши составляет 130 тыс. тонн, на черного палтуса — 19 тыс. тонн, в то время как вылов мойвы будет полностью запрещен. При этом Норвегия подтвердила сохранение совместного управления рыбными запасами с Россией.

Ранее Маск отказался от участия в деловом ужине в Норвегии из-за дорогого авиаперелета.