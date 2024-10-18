Маск отказался от участия в деловом ужине в Норвегии из-за дорогого авиаперелета

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену.

Свое решение он аргументировал тем, что это очень сложно и дорого, сообщает норвежское издание E24.

Авторы публикации ссылаются на переписку между Маском и Тангеном. Из нее следует, встреча запланирована на 28 апреля 2025 года. Участие в ужине примут руководители нескольких крупных компаний.

Изначально Илон Маск заинтересовался мероприятием, отметив, что это «звучит здорово», но потом выяснилось, что он не собирается на нем присутствовать.

Ранее сообщалось о том, что Маск с июля по сентябрь вложил $75 млн в комитет по поддержке Трампа.