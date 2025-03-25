РФ и США договорились об обеспечении безопасного прохода судов через Черное море

Во время переговоров в Эр-Рияде американская и российская делегация договорились между собой о том, что в Черном море должна быть обеспечена безопасность судоходства. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление Белого дома, которое было сделано по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Делегации России и США договорились между собой, что будут приняты меры по исключению применения силы в бассейне Черного моря, а также по предотвращению использования торговых судов в военных целях.

«США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство», — указали в администрации Трампа.

Ранее глава российского МИД Лавров сообщил, что перед началом переговоров в Эр-Рияде у него складывалось стойкое ощущение того, что США прибегнут к челночной дипломатии. Что американская сторона будет непрерывно согласовывать все предложения РФ с украинской делегацией, которую разместят неподалеку.