РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом Украины по Белгороду, обязав прийти туда Чехию

Российская Федерация запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с сегодняшним ракетным ударом по Белгороду, в ходе которого погибли и пострадали мирные люди.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По словам дипломата, уже доподлинно известно, что за произошедшим в Белгороде стоит Великобритания, подстрекавшая совместно с США киевский преступный режим к террористическим действиям на территории РФ.

«Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на «победу на поле боя». В отсутствии малейших шансов улучшить плачевное положение ВСУ «на земле» англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей», — цитирует Захарову RT.

Отдельно отмечается, что Россия настоятельно пригласила на заседание Совбеза представителей Чехии ввиду того, что две упавшие на Белгород ракеты были выпущены из РСЗО чешского производства «Vampire». Прага должна ответить на ряд нелицеприятных вопросов Москвы.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.