РИА Новости: экс-ведущая Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента, сообщило РИА Новости. Она подала иск против Министерства юстиции РФ, которое внесло ее в перечень иноагентов в конце июня.

Журналистка является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении ложной информации о российской армии. СКР завел его в мае 2024 года.

Согласно постановлению суда, Курбангалеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Курбангалеева также находится в международном розыске. Ранее Росфинмониторинга внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Фарида Курбангалеева прославилась как ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» в период с 2007 по 2014 годы. Сейчас она ведет свой собственный канал на YouTube и проживает в Праге с 2018 года. На данный момент дата заседания по делу Курбангалеевой еще не назначена.

В России статус иноагента могут присвоить некоммерческим организациям, а также физическим лицам, которые получают финансирование из-за границы или участвуют в политической деятельности в интересах иностранных государств.

В соответствии с законодательством РФ, иностранные агенты обязаны публично указывать свой статус в материалах и публикациях, а также предоставлять отчеты о своей деятельности и финансах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

*Минюстом РФ внесена в перечень иностранных агентов, Росфинмониторингом внесена в перечень экстремистов и террористов.