Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 3-4 декабря, подчеркнет важность дипломатических усилий для решения конфликта в Украине, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах Анкары.

D понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия, в контексте ведения переговоров по Украине, не намерена рассматривать временные меры, неопределенные соглашения или «заморозку» конфликта и обозначила свои условия.

Хакан Фидан примет участие в заседании министров иностранных дел НАТО, которое состоится 3-4 декабря 2024 года в Брюсселе. Встречу организует новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который занял эту должность 1 октября 2024 года.

Министр иностранных дел Турции акцентирует необходимость использования дипломатии для достижения мира и окончания конфликта в Украине.

Ранее сообщалось, что наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту между Турцией и Россией.