РИА Новости: Молдавии придется выплатить долг «Газпрому», чтобы не остаться без газа

Молдавия, как давний должник «Газпрома», начала беспокоиться о перспективах дальнейшего газоснабжения. В Кишиневе настаивают на продолжении поставок, однако оплачивать их категорически не намерены, сообщило РИА Новости.

Вадим Чебан, вице-председатель правления государственной компании «Молдовагаз», в интервью телеканалу N4 отметил, что Кишиневу придется обратиться за помощью к Еврокомиссии, если Украина решит прекратить транзит газа.

Он подчеркнул, что «Газпром», «Нафтогаз» и операторы газотранспортных систем должны достичь соглашения. В противном случае без необходимого топлива могут остаться как ЕС, так и Молдавия, а также Приднестровье.

К тому же, пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу, оформленный в 2019 году, скоро истечет, а Киев уже заявлял о намерении не продлевать его.

Эксперты утверждают, что «Газпром» может найти альтернативные пути поставок, минуя Украину, если Кишинев выполнит свои финансовые обязательства.

Однако ранее в Молдавии этот долг в 709 миллионов долларов был объявлен премьер-министром Дорианом Речаном несуществующим.