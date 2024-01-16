РИА Новости: Орбан пообещал наложить вето на помощь Украине в случае непринятия плана Венгрии

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Евросоюз не примет предложенный Венгрией план по финансированию Украины вне бюджета ЕС, Будапешт вынужден будет помешать этому процессу. Об этом пишет РИА новости.

Ранее Орбан представил план по финансированию Украины, предлагая создать специальный фонд и индивидуально рассчитывать взносы каждой страны с выделением средств Киеву. Этот подход, по словам Орбана, позволит избежать воздействия на общий бюджет ЕС и использование общего кредита.

В случае, если предложение Венгрии не получит поддержку, Орбан подтвердил свою готовность использовать право вето по выделению помощи Украине за счет бюджета Евросоюза. Это заявление добавляет новые аспекты в дебатах относительно финансовой поддержки для Украины в контексте изменяющейся политической обстановки в регионе.

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