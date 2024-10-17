Пленный сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Руслан Тагеев выразил обеспокоенность возможной мобилизацией своего сына — врача-хирурга, который живет и работает на Украине.

В интервью РИА Новости он отметил, что в условиях продолжающегося конфликта он надеется, что его сын сможет избежать призыва благодаря своей профессии. Тагеев уверен, что, если его сына все же мобилизуют, тот примет правильное решение и сдастся в плен российским военным.

«Я максимально буду стараться, чтобы он остался врачом. Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов…» — сказал Тагеев.

Сам он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции (СВО) до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, он был направлен в 58-ю бригаду ВСУ, принимающую участие в боевых действиях на донецком направлении.

В начале сентября 2024 года Тагеев получил приказ сменить сослуживцев на передовой позиции под Покровском. Однако вскоре после прибытия на позиции он и его бойцы были взяты в плен.

Отмечается, что на протяжении своей службы Тагеев всегда проявлял сочувствие к сослуживцам и настоятельно советовал им рассматривать возможность сдачи в плен. Он осознавал всю сложность ситуации на фронте и призывал к мирному разрешению конфликта.

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