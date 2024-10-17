Российские военнослужащие заявили, что наиболее активное сопротивление силам ВС РФ оказывают иностранные наемники, сражающиеся на стороне Киева. Об этом рассказали военные штурмовых подразделений группировки войск «Восток», передало РИА Новости.

Ситуация под Угледаром показывает иное поведение украинских солдат — многие из них предпочитают отступить или сдаться в плен, не оказывая заметного сопротивления. Стрелок штурмового отряда с позывным Шип отметил, что украинские бойцы поднимают руки при приближении российских войск вместо того, чтобы открывать огонь.

Заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь добавил, что некоторые солдаты ВСУ даже атакуют своих сослуживцев, сдающихся в плен. Один из украинских солдат после эвакуации признался, что не использовал автомат и не умеет им пользоваться.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о том, что в составе ВСУ против российский военных воюют наемники. Так, была информации об участии в вооруженным конфликте граждан США, Великобритании, Грузии, Израиля.

Ранее сообщалось, что суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ.