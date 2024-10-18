Украинским военным выплачивают по $5 тыс. за каждого убитого волонтера в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал волонтер Даниил, вывезший несколько десятков жителей курского приграничья.

Молодой человек стал добровольно оказывать помощь мирным гражданам после возвращения из зоны специальной военной операции (СВО). С 6 августа он активно вывозит людей из горячих зон и развозит продукты первой необходимости.

Как рассказал волонтер, некоторые украинские пленные сравнивают свои действия с настоящим «сафари». По его словам, среди тех, кто охотится на волонтеров, наблюдается значительное количество иностранных наемников.

«У них (военных ВСУ. — Прим. ред.) есть доплата: за каждого убитого волонтера пять тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», — подчеркнул Даниил.

По данным Министерства обороны РФ, противник уже понес значительные потери — более 23 тыс. военнослужащих на курском направлении.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, киевский режим применяет неизбирательную стрельбу. Под удар часто попадают гражданские объекты. Путин пообещал достойный ответ и достижение всех поставленных целей России в ходе СВО.

Ранее военные ВС РФ рассказали, что самое ожесточенное сопротивление оказывают наемники.