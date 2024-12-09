США предоставят Украине ссуду в размере $20 млрд на 40 лет

Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, согласно которому которого Federal Financing Bank выдаст ей заем в размере до $20 млрд на 40 лет, сообщает ТАСС.

Ранее ссуда была согласована странами G7, которые предлагали выделить Киеву $50 млрд.

На сумму займа начисляются проценты по ставке 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Их выплата и погашение производятся за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Напомним, в октябре страны «Большой семерки» договорились об условиях предоставления Украине кредита на $50 млрд.

Было решено, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных российских активов. При этом США заявили о готовности выделить Киеву $20 млрд, а остальные $30 млрд должны были предоставить страны Евросоюза и G7.

Ранее Трамп сделал сенсационное заявление по военной помощи Украине.