Вашингтон объявил о временном смягчении санкций против 12 российских банков и их дочерних структур, разрешив сделки, связанные с энергетикой, сообщило РИА Новости. Однако экспертное сообщество предупредило, что эти послабления не являются окончательными и могут быть отменены или ужесточены в любой момент.

Основной целью данного решения Вашингтона является избежание перебоев в поставках энергоресурсов в зимний период. Экономические условия, такие как высокая инфляция, заставляют американское руководство искать пути для стабилизации ситуации. При этом наблюдатели подчеркивают, что США ослабляют санкции исключительно в своих интересах, оставаясь равнодушными к последствиям для европейских стран.

Тем временем США подталкивают Европу к введению новых санкций, особенно в отношении российских товаров, таких как титан и палладий. Возможность введения новых ограничений уже привела к резкому росту цен на палладий. Вероятно, что американская политика продолжит подстраивать Европу под свои интересы в контексте взаимодействия с РФ.

Как отметил независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин, ограничения на морские поставки российской нефти не препятствуют западным компаниям продолжать закупки углеводородов у России. Более того, Россия успешно переориентировала свой экспорт, в то время как Европа и G7 наладили новые импорты из других стран.

«Например, приобретают «индийскую» нефть, которая на самом деле российская, но дороже. Конечно, и Москва в подобных схемах несет определенные издержки. Но, как показали практика и время, эти издержки постепенно и неуклонно сокращаются», — отметил он.

На данный момент российская нефть Urals торгуется на уровне около $69 за баррель, в то время как Brent находится на отметке $75. Некоторые депутаты Европарламента уже высказывают предложение о полной отмене санкций, считая их бесполезными и неэффективными.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о желании американских компаний вернуться на российский рынок.