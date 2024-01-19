РИА Новости: Турция не рассматривает альтернативы зерновой сделке

Турция не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделки, сообщили РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Он отметил, что турецкая сторона предупреждала, что неучастие любой из сторон является рискованным.

«Наша цель — возобновление этой инициативы в ее первоначальном виде, хотя это очень сложно в нынешних условиях», — сказал источник.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев ведет некие переговоры по поиску альтернативных путей вывоза зерна. Он отмечал, что обсуждение направлено на разработку альтернативы зерновой сделки.

Вице-премьер РФ ранее в интервью РИА Новости сообщала, что Москва не видит причин и перспектив возобновления черноморской инициативы.

Зерновая сделка представляет собой соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, направленное на беспрепятственный вывоз украинского зерна через Черное море. Для этого Москва разблокировала черноморские коридоры. Документ впервые был подписан 22 июля 2022 года. В июле 2023 года Россия официально заявила о выходе из черноморской инициативы.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, это соглашение не имеет для Москвы перспектив, а только несет угрозу безопасности.

Ранее мы сообщали, что Турция опровергла информацию о блокировке денежных операций с Россией из-за санкций в отношении нее со стороны США.