В Турции опровергли запрет на сотрудничество с Россией в банковском секторе из-за санкций США

Информация о том, что турецкие банки ограничили расчеты с Россией не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил источник в одном из государственных банков республики.

Ранее РИА Новости также со ссылкой на источник сообщили, что турецкие финансовые учреждения ограничили денежные переводы в Россию из-за санкций со стороны США. Отмечалось, что до конца недели в Турции данный вопрос будет решен.

«Нет, о каком-либо отказе не может быть и речи. Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки», — сказал источник.

Накануне турецкое издание Ekonomim также сообщило, что банки начали отказывать экспортерам в осуществлении денежных переводов из Росси. Отмечалось, что ограничения вступили в силу с 1 января 2024 года.

США активно начали вводить санкции в отношении России с 2014 года — сразу после событий Крымской весны. Санкционное давление в отношении страны ужесточилось после начала специальной военной операции на Украине. Западные компании объявили о приостановке бизнеса в РФ, а саму страну отключили от международный системы SWIFT.

Ранее мы также сообщали, что китайские банки вводят ограничения против российских клиентов из-за указа США. Агентство Bloomberg сообщало, что финучреждения КНР занялись проверкой лиц, которые связаны с российским бизнесом.