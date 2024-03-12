РИА Новости: украинские военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом

Солдаты украинских ВС, уже давно испытывающие недовольство касаемо политики, которую ведет нынешнее руководство государства, собираются создать собственную радикальную партию с боевым крылом. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на переписку военных.

Журналисты уточнили, что переписка была получена российскими специалистами. Из нее стало известно, что участники будущей партии планируют добиваться свержения действующей украинской власти при помощи терроризма.

Согласно информации информагентства, участники слитого чата предлагают начать свою политическую деятельность с расправы над украинскими депутатами, после чего начать теракты с подрывами и устранением несогласных.

По задумке боевиков, украинские граждане будут знать, кто стоит за терактами, но все равно поддержат партию из-за своего недовольства действующим руководством государства.

Ранее экс-депутат Рады Олейник заявил, что недовольство в рядах ВСУ начинает представлять угрозу для Зеленского.