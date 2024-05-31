РИА: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников по стране

Для украинских правоохранителей был издан специальный циркуляр, который предписывает им задерживать всех граждан страны, попадающих под призывной возраст и пытающихся сменить регион проживания. Об этом сообщили журналисты информационного агентства РИА Новости со ссылкой на источники в Херсоне.

По словам собеседника информагентства, силовые и правоохранительные структуры страны, а также сотрудники местных военкоматов, уже получили данный циркуляр. Речь идет даже не о попытке сбежать с Украины, а о простой смене региона, подчеркнул источник журналистов.

Источник также отметил, что с особенным вниманием постовые и патрули относятся к жителям Херсона и области. Он рассказал о местном жителе, которого задержали при попытке проехать в Николаев. По словам источника, семья задержанного была вынуждена копить $10 тысяч на взятку за свободу мужчины.

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