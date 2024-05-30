На Украине дали оценку словам Путина о легитимности Зеленского в статусе президента

Президент России Владимир Путин, заявив о том, что легитимной властью на Украине обладает парламент и спикер Рады, сделал прозрачный намек на то, что именно Верховная Рада может взять на себя ответственность за будущее страны.

Такое мнение выразил один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник. Об этом пишет РИА Новости.

Табачник, который в 1994-1996 годах занимал пост главы администрации президента Украины, а затем был членом конституционной комиссии, разрабатывавшей Конституцию Украины 1996 года, напомнил, что страна живет по этой конституции и в настоящее время. Ранее российский президент заявлял на встрече с журналистами о том, что срок полномочий президента Владимира Зеленского истек еще 20 мая, однако новые выборы не проводились из-за военного положения, объявленного Зеленским. Таким образом, по словам Путина, Зеленский формально находится в статусе президента нелегитимно.

Ранее мы сообщали о том, что генсек НАТО Столтенберг подтвердил право Украины атаковать Россию.