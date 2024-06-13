РИА: в РФ обсуждается формирование госструктуры по кибербезопасности

Формирование госструктуры в РФ, занимающейся кибербезопасностью и вопросами, с нею связанными, обсуждается в правительстве. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Уточняется, что в данный момент вопрос о создании структуры прорабатывается с представителями отрасли кибербезопасности. Более того, разговоры о таком решении ведутся со стороны экспертов уже не первый год, сообщил агентству гендиректор «Солар» Игорь Ляпунов. Сейчас кибербезопасность регулируется несколькими структурами, такими как ФСТЭК, ФСБ, Минцифры и ЦБ, но отсутствие отдельной структуры может создавать пограничный эффект, подчеркнул он.

Эксперт выразил мнение, что создание структуры могло бы улучшить защищенность и устойчивость РФ в вопросах кибербезопасности. Она также могла бы стать центром ответственности за киберразведку, считает Ляпунов.

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