Агентство РИА Новости, используя свой Telegram-канал, предоставило полную версию с русскими субтитрами, на которой запечатлён момент, когда президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского во время встречи политиков в Белом доме.

Напомним, сегодня, в пятницу, 28 февраля, во время встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете произошел скандал с перепалкой. В результате чего первый был изгнан из президентской администрации с позором. А планировавшееся подписание сделки по украинским редкоземам отменено.

Перевод был выполнен с использованием искусственного интеллекта.

Беседа продолжалась около 55 минут и проходила в напряжённой атмосфере — между политиками произошёл острый спор.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме