«Риторика будет ужесточаться»: стало известно будущее американо-иранских отношений после атаки США

Американские военные нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с Ираном группировок в Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил факт атаки на сайте военного ведомства.

По данным СМИ, в результате действий американских военных погибло как минимум 6 человек. Политолог Алексей Ванифатов рассказал, как Иран отреагирует на удары по своим объектам и как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

«США и Иран обменялись ударами по военным базам друг друга, что привело к жертвам с двух сторон. После этих атак риторика стран по отношению друг к другу будет ужесточаться», — отметил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, на атаку США Иран ответит запуском беспилотников. Это в свою очередь спровоцирует новые удары по базам КСИР со стороны Соединенных Штатов.

«При этом пока не стоит ожидать включения Тегерана в ближневосточный конфликт. В Иране много политических разногласий, а участие в войне между Израилем и ХАМАС угрожает стране очередной революцией», — поделился своим мнением собеседник.

Политолог пояснил, что США не хотят провоцировать Иран на участие в конфликте в еврейском государстве. По словам Ванифатова, западные дипломаты работают над тем, чтобы Тегеран не присоединился к противостоянию.

«Если Иран вступит в войну, цены на нефть автоматически повысятся как минимум до 120 долларов за баррель, может дойти и до 200 долларов. Такая стоимость будет угрожать европейской экономике», — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что, несмотря на такой дипломатический курс, Тегеран будет как минимум предоставлять ХАМАС вооружение и финансовую помощь.

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