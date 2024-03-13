Риттер: Макрон паникует из-за возможного отречения США от Украины

Решение Соединенных Штатов о сворачивании украинского проекта оставило лидера Франции Эммануэля Макрона в неловком положении, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для Judging Freedom , опубликованном на видеохостинге YouTube.

Эксперт указал на то, что руководство Штатов приступило к поиску выхода из данного конфликта и отправило в отставку замгоссекретаря Викторию Нуланд. По словам Риттера, данные кадровые перестановки оставили французского и немецкого лидеров Макрона и Шольца в неловком положении, причем первый оказался в «полном конфузе», подчеркнул он.

Военный выразил предположение, что такое подвешенное положение спровоцировало у президента Франции панику, и теперь он пытается повлиять на США угрозами об эскалации конфликта.

Риттер подчеркнул, что именно Штаты заставили лидеров в Европе изменить отношение к РФ. До текущего конфликта Макрон планировал совместную с Россией систему безопасности, но по итогу стал сторонником Киева. Именно Нуланд убеждала европейцев делать ставку на контрнаступление ВСУ и дальнобойные ракеты, убежден аналитик.