Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер предрек начало ядерной войны из-за французского президента Эммануэля Макрона. Такой сценарий возможен, если политик вышлет французские войска на Украину для противостояния с РФ.

Экс-разведчик в интервью Эндрю Наполитано заявил, что Макрон переводит конфликт в острую фазу, а не помогает его урегулированию. Риттера сильно удивили слова Макрона о том, что Франция не исключает отправки войск на Украину. В этом случае можно ожидать чего угодно, вплоть до ядерной войны. Из-за Макрона она может начаться в считанные дни. Впрочем, Риттер отметил, что французы и граждане других стран ничего не поймут.

«Они не проснутся», — уточнил Риттер.

Риттер посоветовал французам не вмешиваться в конфликт настолько глубоко, так как это чревато тяжелыми последствиями.

Ранее сообщалось, что военкор и политолог Леонков высказался о неосторожных решениях Макрона.