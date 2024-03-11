Экс-американский разведчик Скотт Риттер считает, что Россия выигрывает у Запада на Украине. Таким мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер заявил, что США не смогут помешать РФ одержать победу на Украине.

«В случае с конфликтом в Газе и на Украине мы видим ситуацию, когда Соединенные Штаты не могут использовать свою военную и экономическую мощь для достижения успеха. Вы знаете, Россия побеждает и будет побеждать дальше на Украине», — сказал Риттер.

Бывший американский разведчик уверен, что в скором времени все увидят, как Вашингтон терпит стратегическое поражение сразу в двух регионах — в Европе, имея в виду Украину, и на Ближнем Востоке.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Конфликт в Секторе Газа обострился 7 октября 2023 года после того, как радикальное движение ХАМАС выпустило по территории Израиля ракеты. Тель-Авив сейчас продолжает наземную операцию в палестинском анклаве.

Ранее мы сообщали, что на Украине ждут визита президента Франции Эммануэля Макрона.