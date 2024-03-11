Макрон в ближайшее время посетит Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время отправится в Киев, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на Елисейский дворец. Точную дату визита не назвали.

По информации источника, Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились провести личную встречу во время телефонного разговора. В нем стороны обсудили вопрос поддержки Украины со стороны Франции, совместное производство оружия на украинской территории, киберзащиту и процесс разминирования.

Отмечается, что Макрон отдельное внимание уделил усилиями, которые Париж направит на реализацию соглашений в рамках коалиции «для ударов в глубину» России.

В феврале стало известно, что на конференции, посвященной Украине, страны Запада приняли решение создать специальную коалицию, которая предусматривает отправку Киеву оружия среднего и дальнего действия для того, чтобы наносить удары по РФ. Одним из таких орудий стала немецкая ракета Taurus.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала «слитый» разговор офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту Taurus.

Мы сообщали, что украинские медики выразили несогласие с официальными данными о потерях ВСУ в ходе СВО. По информации британкой газеты The Guardian, реальные потери украинской армии намного превосходят потери, которые накануне назвал Зеленский (31 тысяча военнослужащих).