В социальной сети X бывший разведчик США Скотт Риттер высказал мнение, что американские военнослужащие вполне могли бы быть участниками парада на Красной площади в Москве 9 мая.

Риттер посетовал на то, что в Штатах, в отличие от России, памятная дата не получила достаточного признания. Он отметил, что 8 мая, в День Победы в Европе, в США не было организовано никаких официальных торжеств. По его словам, это является постыдным фактом как для американского народа, так и для его политической элиты.

Ранее сообщалось, что в ряде стран ЕС прозвучал российский гимн в честь Дня Победы.