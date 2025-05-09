Российский гимн и военные песни прозвучали в странах ЕС

В ряде европейских государств, включая Англию, Францию и Германию, прозвучали российские гимны и военные композиции. В Кельне, Германия, также была проведена акция «Бессмертный полк», сообщил телеграм-канал SHOT.

Неподалеку от Бранденбургских ворот в Берлине несколько сотен сторонников России собрались для участия в марше «Бессмертного полка», аналогичном проводимому в России. Участники скандировали военные песни на русском языке, держа в руках фотографии воевавших родственников. Маршрут шествия завершился у советского мемориала в Тиргартене.

Акция «Бессмертный полк» охватила около ста стран мира, где люди вышли на улицы с портретами своих предков, сражавшихся и победивших национал-фашизм в прошлом веке. В некоторых государствах и городах власти ввели запрет на проведение шествий и демонстрацию советской военной символики.

В частности, в Молдавии за ношение георгиевской ленты предусмотрен крупный штраф. Однако в Гагаузии тысячи людей отметили День Победы, выйдя на улицы с красными знаменами и портретами героев войны.

Марши прошли в Индии, Израиле, Непале, Италии, нескольких крупных городах Франции и даже Австралии. Перечислить все страны-участницы сложно.

Торжественное шествие с портретами советских воинов под аккомпанемент духового оркестра состоялось и возле российского посольства в США. Многочисленная акция прошла в Ливане, а в Венесуэле на площади танцевали вальс.

В Вашингтоне акция «Бессмертный полк» была проведена впервые с 2019 года.

В Турции с 5 по 11 мая в восьми городах запланированы шествия, организуемые русскоязычными организациями и российскими консульствами.

Ранее сообщалось, что Соловьев вступил в перепалку с журналистами из Франции на параде Победы.