Ограничение России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) подходит к концу, как сообщил Сергей Рябков, заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, в беседе с представителями информационного агентства ТАСС .

По мнению высокопоставленного российского дипломата, западные страны не оценили сдержанность Москвы по данному вопросу.

«Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению», — сообщил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации подчеркнул, что Москва вынуждена принимать ответные меры в связи с новыми ракетными угрозами. По его словам, определение конкретных параметров ответных действий остаётся за российскими военными и, конечно же, за руководством Российской Федерации.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находится на начальной стадии.