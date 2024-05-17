Рябков назвал власти США «гопниками, которые идут по беспределу»

Замглавы МИД России Сергей Рябков дал расширенное интервью ТАСС, в котором резко раскритиковал проводимую Вашингтоном в отношении России в последние годы политику. Дипломат указал на постоянные санкции и поставляемые киевскому режиму вооружения, что накалило градус общения между странами до предела.

В беседе с агентством Рябков указал, что американские власти и нынешние руководители в странах Запада превратились, по сути, в самых настоящих «политических гопников», которые в своем маниакальном стремлении испытать Россию на прочность «идут по беспределу».

«Это такие политические гопники, которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», — сказал Рябков.

Ранее мы сообщали, что замглавы МИД РФ Сергей Рябком анонсировал скорое понижение Россией дипломатических отношений с США.