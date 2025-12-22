Россия видит некоторые положительные сдвиги в позиции администрации президента США Дональда Трампа, однако сохраняет серьезные вопросы к Вашингтону по украинскому урегулированию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Комментируя текущее состояние диалога, замглавы МИДа подчеркнул, что российская сторона отмечает шаги американской администрации в верном направлении. В частности, Москва обратила внимание на то, что Вашингтон на официальном уровне признал экспансию НАТО одной из ключевых первопричин конфликта. Рябков также указал на публикацию новой Стратегии национальной безопасности США, где прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения альянса.

Несмотря на это, дипломат констатировал, что у России по-прежнему остаются серьезные и нерешенные вопросы к американской стороне. Особенно это касается контекста урегулирования на Украине. Таким образом, Москва дает взвешенную оценку: фиксирует смену риторики и определенные идеологические подвижки в Вашингтоне, но четко дает понять, что этого недостаточно для полноценного прорыва в отношениях и решения конкретных проблем. Заявление указывает на осторожный и прагматичный подход Кремля, который ждет от США уже практических действий, а не только смены формулировок в документах.

Ранее Уиткофф назвал продуктивными консультации Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.