Рябков: Россия не видит возможность прямых переговоров с Киевом

«На данный момент мы не обнаруживаем возможностей для каких-либо прямых переговоров с Киевом. В то же время мы не раз подчеркивали, что Россия была и остается открытой для политико-дипломатического разрешения конфликта. Мы готовы рассматривать конструктивные и содержательные предложения от всех стран, при условии, что они учитывают интересы всех вовлеченных сторон», — отметил он.