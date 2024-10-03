Рябков: Россия не видит возможность прямых переговоров с Киевом
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Российская сторона не видит шансов на установление прямых коммуникаций с Киевом, но одновременно открыта к конструктивным идеям по разрешению кризиса в Украине. Такую позицию озвучил Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ и шерпа страны в БРИКС, на пресс-конференции, приуроченной к подготовке саммита БРИКС в Казани, сообщил ТАСС.
«На данный момент мы не обнаруживаем возможностей для каких-либо прямых переговоров с Киевом. В то же время мы не раз подчеркивали, что Россия была и остается открытой для политико-дипломатического разрешения конфликта. Мы готовы рассматривать конструктивные и содержательные предложения от всех стран, при условии, что они учитывают интересы всех вовлеченных сторон», — отметил он.
Чиновник также отметил, что любые предложения должны быть основаны на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО стремится как можно скорее увеличить помощь Украине.