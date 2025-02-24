Рябков предупредил о последствиях остановки огня на Украине без устранения первопричин

Замораживание конфликта на Украине без ликвидации изначальных факторов, вызвавших его, чревато серьезными последствиями, в том числе для связей между Россией и США. Москва не желает этого и обстоятельно изложила свою точку зрения американским представителям на встрече в Эр-Рияде, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий без достижения прочного урегулирования приведет к быстрому возобновлению насилия и обострению конфликта с еще более разрушительными последствиями.

По словам Рябкова, американская сторона выразила желание как можно скорее остановить огонь. Замглавы МИД настаивает на необходимости поиска «долгосрочного решения, которое, в свою очередь, непременно должно включать в себя устранение глубинных причин событий, разворачивающихся на Украине и вокруг нее».

Рябков подчеркнул, что без устранения этих причин, таких как расширение НАТО, игнорирование государственного переворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушение прав русскоязычного населения, долгосрочное урегулирование невозможно.

Ранее Рябков опроверг слова Трампа о второй встрече США и РФ в Эр-Рияде 25 февраля.