Рябков: РФ готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но есть условие

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью CNN заявил , что Москва готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта на Украине, однако настаивает на том, что не будет жертвовать своими интересами.

Он подчеркнул, что Россия внимательно оценит предложенные идеи, но не станет действовать в ущерб основным принципам своей официальной позиции.

При этом Рябков добавил, что российская сторона не получала от Трампа или его команды конкретных инициатив. В Москве лишь слышали некоторые публичные высказывания отдельных людей из окружения нового американского президента.

Ранее сообщалось, что команда Дональда Трампа разработала три плана по урегулированию конфликта на Украине.