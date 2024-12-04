Трамп изучит три плана по урегулированию конфликта на Украине

Автором одного из них является будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс. Он предлагает прекратить оказывать помощь Киеву и отказать Украине в членстве НАТО. Он считает, что между Россией и Украиной нужно создать демилитаризованную зону.

Второй план разработал экс-директор национальной разведки Ричард Гренелл. Он предлагает создать на востоке Украины несколько автономных зон. Гренелл, как и Вэнс, считает, что Украину не нужно принимать в НАТО, так как это не соответствует интересам США.

Третий план предложил будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Он считает, что нужно усилить поддержку Украины, если Россия откажется от проведения переговоров. При этом Келлог признает, что это довольно рискованный шаг, и Конгресс может не одобрить это предложение.

Ранее сообщалось о том, что Президент Путин прокомментировал угрозы Трампа о введении пошлин на товары из БРИКС.