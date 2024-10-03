Рютте: НАТО стремится как можно скорее увеличить помощь Украине

НАТО активно занимается расширением поддержки Украины и стремится сделать это в кратчайшие сроки. Такую информацию озвучил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

«Ситуация на Украине требует незамедлительных действий, и мы прилагаем усилия, чтобы ускорить нашу помощь», — заявил он.

Запись мероприятия была опубликована пресс-службой альянса.

Рютте акцентировал внимание на своем решении посетить Киев в начале своего срока, чтобы продемонстрировать поддержку НАТО.

«Для меня было необходимо быть здесь в начале моего мандата, чтобы четко показать, что НАТО выступает вместе с Украиной. Мой приоритет и честь — продолжать наш вклад и стремиться к победе Украины. Мы поддерживаем вас для обеспечения вашей и нашей безопасности», — добавил он.

Кроме того, генеральный секретарь заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с союзниками и партнерами, чтобы объединить усилия в помощи Украине.

Ранее сообщалось, что ЕК подаст иск против Венгрии из-за законодательства о защите суверенитета.