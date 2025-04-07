Рябков заявил о неизбежности возвращения Россией своей дипсобственности в США

В интервью изданию « Известия » заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил, что при нынешнем президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе Россия будет стремиться к возвращению своей дипломатической собственности.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что это станет актом восстановления справедливости. Речь идёт о действиях, предпринятых администрацией Барака Обамы, когда у России фактически отобрали дипломатическую собственность в Сан-Франциско и некоторые другие объекты.

«Да, безусловно. Это один из главных вопросов. Это наша задача. Будем добиваться ее решения», — ответил Рябков.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев призвал экс-посла США в РФ Макфола оставить свои «нереалистичные скучные мантры».