На фоне усиливающегося давления со стороны США у России не остается выбора, как начать ядерные испытания, которые ранее сдерживались соответствующими договорами между Москвой и Вашингтоном. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Журналисты агентства спросили дипломата, стоит ли на повестке дня вопрос о возобновлении Москвой ядерных испытаний как симметричный ответ на агрессивные действия США, что поддерживают преступный киевский режим. Ответ Рябкова был утвердительный.

«Вопрос этот стоит», — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ напомнил, что ситуация сложилась довольно напряженная, и она рассматривается российским руководством во всех аспектах.

Ранее посол Москвы в Лондоне Келин заявил, что политика Британии по Украине ведет к ядерной войне супердержав.