Ряд компаний из США отказались от сотрудничества с Пентагоном в сфере поставки оружия Украине

Некоторые поставщики вооружений из Соединенных Штатов не желают подписывать долгосрочные контракты со своим министерством обороны. В связи с этим восполнение оружие и боеприпасов в американских арсеналах сталкивается с большими трудностями. Это признал в своем докладе Конгресс США. Выдержки из отчета привел ТАСС .

Военное ведомство передало большое количество оружия и боеприпасов Киеву, и ему теперь надо восполнить свои запасы. С этой целью оно стремится заключить договоры с компаниями, по которым минобороны получит необходимые типы оружия в последующие несколько лет. В то же время далеко не все организации стремятся к сотрудничеству с Пентагоном.

«Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперед», - указано в документе.

На данный момент Конгресс выделил министерству обороны почти 26 миллиардов долларов на то, чтобы оно восполнило убыль своих запасов после их передачи ВСУ. В отчете также подчеркнуто, что Пентагон столкнулся с большими трудностями при отправке оружия на Украину. Некоторые из этих проблем существуют уже давно, но они сильно усугубились во времена пандемии коронавируса. Другие возникли недавно, к ним, например, относятся заметно возросшие требования со стороны Киева.

Ранее представитель Пентагона Чарльз Браун никак не смог прокомментировать уязвимость танков Abrams перед беспилотниками. Он посоветовал задать этот вопрос украинским властям.