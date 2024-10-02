Рютте оценил роль НАТО в конфликте в Ливане

НАТО не играет никакой роли в конфликте в Ливан, заявил новый генсек НАТО Марк Рютте перед церемонией передачи ему полномочий руководителя организации.

Он также отметил, что Североатлантический альянс надеется на скорейшее завершение военных действий.

Об этом сообщается на сайте военного блока.

Марк Рютте подчеркнул, что следит за событиями, которые разворачиваются на Ближнем Востоке.

Йенс Столтенберг, ранее занимавший пост генсека НАТО, заявлял, что альянс озабочен происходящим вокруг Ливана. Однако оба генсека не упоминали Израиль в своих заявлениях.

Ранее сообщалось о том, что не менее трех человек погибло в результате «воздушной агрессии» израильских войск по мирным кварталам сирийского Дамаска, передало со ссылкой на военный источник государственное телевидение Сирии. Пострадало около девяти человек, они экстренно госпитализированы.