Рютте: Трамп хочет работать с ЕС над гарантиями безопасности Киеву

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины, разрабатываемой европейскими странами. Эту информацию сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире американского телеканала Fox News.

В ходе обсуждения вопросов урегулирования конфликта на территории Украины, американский лидер высказал свою позицию, как отметил Рютте.

«Президент Трамп сказал касательно вопроса гарантий безопасности для Украины, над достижением которых работают европейцы, что он хочет присоединиться», — заявил Марк Рютте.

США рассматривают возможность увеличения своего вклада в поддержание стабильности в регионе, обратил внимание политик.

В интервью Рютте подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только после личной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако, по его словам, прежде чем это произойдет, необходимо полное прекращение огня.

Генсек отметил, что только такие действия могут заложить основу для будущих переговоров между противоборствующими сторонами.

Ранее Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.