Рютте усомнился в значимости переговоров по Украине в Стамбуле

Весь процесс украино-российских переговоров в Турции не является серьезным, так считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его точку зрения привел ТАСС.

Рютте выступил на форуме НАТО, который состоялся перед саммитом этого Блока. Он заявил, что союзникам Киева необходимо обеспечить действительно сильные украинские позиции перед началом серьезных переговоров о прекращении конфликта.

«То, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — указал он.

Глава Альянса не стал объяснять, что он имеет в виду по «серьезными переговорами. Он призвал все государства блока оказать помощь Украине по созданию производства боеприпасов на территории этой страны. Это якобы необходимо, помимо обычных военных поставок, чтобы Киев был готов к дальнейшим переговорам.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте растерялся после вопроса журналистов о нападении России на Североатлантический альянс. Представители прессы задали Рютте вопрос о том, на чем основаны его утверждения о нападении Москвы. Генсек уклонился от конкретного ответа, отметив лишь, что в организации существует огромное беспокойство по этому поводу.