По информации источника, к такому шагу также привела активность России в воздушном пространстве Польши.

В четверг, 1 августа, польская армия сообщила о начале операции под кодовым названием «Восточная заря». Ее главная цель заключается в защите воздушного пространства Польши от объектов. В операции, по данным источника, также участвуют военнослужащие из Великобритании, США и Италии.

В ноябре 2022 года в Польше произошел инцидент с падением ракеты. В районе села Пшеводув, граничащего с Украиной, произошел взрыв в результате падения боеприпаса, из-за чего погибли два человека. Как позже выяснилось, ракета была выпущена украинской системой ПВО.

Ранее заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Теофил предложил Венгрии покинуть Европейский союз (ЕС) ради союза с Россией.