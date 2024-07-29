В Польше предложили Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией

Так политик отреагировал на слова венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее заявил о лицемерной антироссийской политике Варшавы.

В беседе с журналистами Бартошевский обвинил Орбана в том, что он ведет Венгрию по антиевропейскому, антиукраинскому и антипольскому пути, поскольку Будапешт регулярно блокирует выделение средств, которые ЕС мог передать Варшаве в качестве компенсации за помощь Киеву в вопросе поставок вооружения. Слова замглавы польского МИДа приводит РБК.

«Венгрия, а не Польша, ведет бизнес с Россией. В отличие от премьер-министра Орбана, который находится на периферии международного сообщества - как в Европейском Союзе, так и в НАТО... Почему бы Орбану не создать союз с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным?», — сказал Бартошевский.

Он отметил, что не понимает, почему Венгрия до сих пор является членом организаций, которые ее «обижают».

27 июля Орбан во время своего выступления в Летнем университете Бэйле Тушнад в Румынии назвал политику Польши по отношению к России лицемерной, так как представители этого государства до сих пор сотрудничают с российским бизнесом через посредников.

Венгерский премьер также обвинил Варшаву в том, что она стала причиной изменения баланса сил в Европе из-за ослабления оси Берлин-Париж в пользу новой политической модели — Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и скандинавские страны.

Орбан выразил мнение о том, что такая конфигурация ослабляет Вышеградскую группу, которая состоит из четырех стран Центральной Европы, куда в том числе входят Словакия и Чехия.

Позже на слова Бартошевский отреагировал глава венгерского МИДа Петер Сийярто. В соцсетях он написал, что Польша продолжает получать нефть из России, несмотря на антироссийские санкции. Сийярто не скрывает, что Венгрии этот ресурс необходим, поэтому Будапешт продолжает сотрудничать в этом в вопросе с Москвой.

Власти Венгрии часто высказываются против политики, которую с начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны, в том числе члены Евросоюза, ведут в отношении России. Орбан неоднократно выступал за заключение мира между Москвой и Киевом, а также высказывался против выделения средств на вооружении ВСУ из европейского бюджета.

Ранее в Нидерландах высказались о словах президента Турции Реджепа Эрдогана, который накануне заявил, что Анкара готова войти на территорию Израиля. Там призвали исключить Турцию после таких слов из НАТО.