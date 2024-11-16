Робот помог взять в плен украинских боевиков

Об этом сообщает телеграм-канал «Народная милиция ДНР».

Российские бойцы группировки войск «Центр» окружили группу украинских солдат в районе Курахово в Донецкой Народной Республике. Чтобы избежать ненужного кровопролития российские бойцы предложили украинцам сдаться в плен, используя для этого роботизированную платформу с громкоговорителем.

Но украинцы ответили на это предложение выстрелами из автоматов.

Тогда российские военные нанесли по ним артиллерийский удар. После этого украинцам сбросили листовки, а робот еще раз предложил им сложить оружие.

В результате украинские солдаты согласились и сдались в плен ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что российские войска освободили населенный пункт Степановка в ДНР.