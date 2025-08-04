Родственники военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ обвинили командование в использовании солдат в качестве «живого щита». Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Семьи бойцов утверждают, что их близких просто бросили на убой в боях в Сумской области.

Особое возмущение вызывает, по словам родных, тот факт, что пока рядовые бойцы гибли на передовой, элитные подразделения десантников и их командиры получали награды.

Ситуация усугубляется сообщениями о катастрофической нехватке снабжения. Как ранее рассказали российские силовики, бойцам этой же бригады ВСУ выдавали припасы максимум на двое суток боевых действий, что фактически лишало их шансов на успешное выполнение задач и выживание.

Ранее боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука» рассказал, что большинство жителей Украины боятся выходить на митинги из-за активизировавшихся сотрудников ТЦК.