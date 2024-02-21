Рогов допустил побег главы ГУР Буданова в Лондон

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов допустил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может скрыться за пределами страны вместо начала нового контрнаступления ВСУ.

Таким мнением Рогов поделился в интервью РИА Новости. Ранее Буданов* в беседе с журналистами издания The Wall Street Journal заявил, что ВСУ сейчас находятся в тяжелом положении. Он отметил, что украинская армия сможет подготовиться и начать новое контрнаступление только к 2025-му году.

«Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос кто и где будет. Не сбежит ли сам Буданов к тому времени в Лондон?», — сказал Рогов.

Рогов назвал подобные заявления элементами информационной войны.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал нехватку снарядов у ВСУ, а также заявил, что производимых боеприпасов в стране не хватает для успехов на поле боя.

*внесен в список террористов и экстремистов