Владимир Рогов, возглавляющий комиссию по вопросам суверенитета в Общественной палате РФ и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, охарактеризовал инициативу Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия, касающуюся моратория на атаки ракетами большой дальности, как лицемерный спектакль, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что киевский режим не придерживался режима прекращения огня в период Пасхи, используя при этом американские ракетные системы HIMARS для нанесения ударов.

В ответ на это Владимир Зеленский в своем телеграм-канале предложил отказаться от атак на гражданскую инфраструктуру с использованием дальнобойных дронов и ракет как минимум на 30 дней с возможностью дальнейшего продления.

Рогов считает, что Зеленский стремится выиграть время для проведения принудительной мобилизации, чтобы за месяц собрать как можно больше людей и бросить их в бой с новыми силами.

Кроме того, он стремится получить новое вооружение, в первую очередь от западноевропейских государств. По его убеждению, данное предложение Зеленскому было инспирировано британскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Зеленскому предложили подготовиться к неудобным вопросам 9 мая.